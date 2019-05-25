وقوع أربعة قتلى وسبعة جرحى من المدنيين في ريف حماة

وقال اللواء، "قام مسلحو منظمة هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة، المنظمة المحظورة في روسيا) صباح يوم 25 مايو/أيار، بإطلاق الصواريخ من منطقة خفض التصعيد في إدلب على مناطق عين الكروم والسقيلبية في شمال محافظة حماة"، مشيرا إلى أن الإرهابيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا.

وأضاف كوبتشيشين، أن نتيجة للهجمات، قُتل أربعة مدنيين على الأقل، وأصيب سبعة آخرين بدرجات متفاوتة من الخطورة".

وأشار أيضا أن العمل مستمر بشأن العفو عن الأشخاص الذين تهربوا من المهام العسكرية، بما في ذلك بين اللاجئين والأفراد السابقين في الجماعات المسلحة غير الشرعية، وحتى 24 مايو/أيار، تم منح العفو لـ58001 شخص.