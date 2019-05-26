رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن "إعادة النظر" في الاعتراف بإسرائيل

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة بينها وبين إسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بفلسطين".

وقال اشتية خلال كلمته في افطار أهالي الشهداء والأسرى، الذي أقامه اقليم شمال الخليل، مساء السبت: "نحن في المجلس الوطني والمركزي سنعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بنا"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وأضاف اشتية: "إسرائيل تشن علينا حرب حول الرواية، تريد أن تزور روايتنا حول الاقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لتطغى الرواية اليهودية، فمهما عملت لن تزور التاريخ لأن جذورنا ضاربة في هذه الأرض".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "نحن اليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة أهم هذه الملامح تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه".

وقال: "سنعمل في الحكومة التي هي أحد أوتاد تعزيز شرعية الرئيس محمود عباس، على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديمغرافية والمؤسسات، ونريد خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن".

ودعا رئيس الوزراء، الفلسطينيين في الشتات القدوم إلى بلادهم والاستثمار فيها، مشددا على أن الحكومة ستقدم لهم التسهيلات.