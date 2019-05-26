بالفيديو والصور... الجيش السوري يضبط قذائف صاروخية ونفقا بمنطقة قلعة المضيق

ضبطت وحدات من الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي كميات من الذخائر والقذائف التي خلفتها المجموعات المسلحة في قرية الكركات بالقرب من قلعة المضيق، وعثرت وحدة أخرى على نفقا في قلعة المضيق بعد تحريرها.

وقالت "سانا" أن "وحدة من الجيش العربي السوري عثرت خلال تمشيط قرية الكركات بريف حماة الشمالي الغربي على صواريخ وذخائر وقذائف متنوعة من مخلفات التنظيمات الإرهابية".

وضبط عناصر الهندسة في الجيش السوري خلال تمشيط قرية الكركات في منطقة قلعة المضيق مدافع هاون وصواريخ غراد وقذائف مدفعية وكميات كبيرة من الذخائر وحشوات القذائف من مخلفات الإرهابيين.

وكان الجيش السوري عثر أمس الأول على مشفى ميداني وأقنعة واقية للمواد الكيميائية ومعدات قال إنها تعودد "لإرهابيي الخوذ البيضاء" وأجهزة اتصال وعربات مدرعة مدمرة للإرهابيين في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي.

ونشرت صفحة "سانا" الرسمية على " صورا لنفق بعمق 20 مترا ضبطته وحدات من الجيش خلال تمشيط بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي.

وتمكن الجيش السوري منذ إطلاق عمليته في السادس من الشهر الجاري من تحرير عدة بلدات في ريف حماة الشمالي الغربي فيما تخوض وحداته اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين في باقي مناطق ريف حماة الشمالي حيث تمكنت اليوم من استعادة بلدة كفرنبودة بعد أيام من قيامه بعملية إعادة انتشار حول البلدة.