رد فعل البرهان فور مقابلة السيسي يثير الجدل (صور+فيديو)

أثارت زيارة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر، اهتماما واسعا تحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للبرهان وهو يؤدي التحية العسكرية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند استقباله في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وتسببت الصورة في غضب البعض من الشعب السوداني الذين رأوا فيها شيئا من الإذلال، بينما رأى أخرون أن الأمر لا يتجاوز الأعراف العسكرية الواجب اتباعها.

رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى فى السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان مؤدياً التحية العسكرية أثناء إستقبال و وداع الرئيس عبد الفتاح السيسى له عصر اليوم فى قصر الإتحادية الرئاسى بالقاهرة pic.twitter.com/uKJNCWYNN3 — علي سلمان (@ofNKzG08xbC0qD6) May 26, 2019

و تعد زيارة البرهان إلى القاهرة الأولى له خارج السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل الماضي.

وتزامنت الزيارة مع إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء؛ لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

لحظة استقبال السيسي للفريق البرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي السوداني#صدى_البلد pic.twitter.com/Il6hyoEQt9 — صدى البلد (@baladtv) May 25, 2019

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، الشهير باسم "حميدتي"، قد زار الرياض الجمعة حيث التقى بولي العهد محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.