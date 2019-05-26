الدفاع الجوي السعودي يحبط استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله (صور)

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين كانت في اتجاهها لمطار الملك عبدالله بجازان، حسبما أفادت وكالة "واس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة من صباح اليوم الأحد، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيين.

وكانت الطائرة تستهدف مطار الملك عبد الله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا.

#عاجل_واس

قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.https://t.co/zSOwsnAmMT#واس pic.twitter.com/FPHIoIH6le — واس (@spagov) May 26, 2019

وقال المالكي إن المحاولة أتت "دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية".

وأضاف المالكي "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها".

وأتم المالكي "ونحن نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، ونؤكد ايضا أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظا".