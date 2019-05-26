صحف إماراتية تكشف ما قاله محمد بن زايد للبرهان في أول زيارة لأبوظبي

أكد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات الكامل للسودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بن زايد اليوم في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.

محمد بن زايد يؤكد دعم دولة الإمارات للسودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها خلال اجتماعه اليوم بأبوظبي مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. pic.twitter.com/zIiwhzAhMJ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 26, 2019

​وعبر محمد بن زايد عن ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة، وأكد مساندة الإمارات للسودان في كل ما فيه الخير لشعبها، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

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وأكد بن زايد على أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، "فمن خلال الحوار الذي يسعى إلى تحقيق الوفاق ستنجح السودان وتحقق مرادها وتعزز استقرارها وبناءها وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل".

وأشار بن زايد إلى أن العلاقات الإماراتية — السودانية أخوية ومتجذرة على المستويات كافة وأن الإمارات تحت قيادة خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تبادر دائما في تقديم الدعم إلى الشعب السوداني بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين وما يربط بينهما من وشائج الأخوة والمحبة.

وتمنى بن زايد للسودان وشعبها مستقبلا مشرقا يعمه التقدم والتنمية والوفاق.

ونقلت البيان عن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان شكره وتقديره لـ"مواقف الإمارات الأصيلة تجاه الشعب السوداني"، وثمن الدعم الذي قدمته الإمارات إلى السودان بهدف تعزيز اقتصادها، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

ووصل إلى الإمارات مساء اليوم الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما كان في استقباله الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة وحمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان.

محمد بن زايد في استقبال عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي الذي يقوم بزيارة الى الدولة. pic.twitter.com/jLRJZMq5IN — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 26, 2019

​وتأتي زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الإمارات بعد يوم واحد من زيارته إلى القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بينما كان نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد زار السعودية وأجرى مباحثات مع ولي العهد محمد بن سلمان.