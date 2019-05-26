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23:12 26 مايو/ أيار 2019
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    اقتحام الجيش السوري معاقل جبهة النصرة في الحويز بريف حماة

    مقتل 30 مسلحا من "النصرة" في هجوم معاكس فاشل على كفرنبودة

    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    العالم العربي
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    أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما معاكسا عنيفاً شنه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على مواقع الجيش ببلدة كفرنبودة مساء اليوم، موقعة نحو 30 قتيلا في صفوف المهاجمين إلى جانب عشرات المسلحين المصابين.

    وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن وحدات الجيش السوري تمكنت من إحباط محاولة هجوم معاكس عنيف للمسلحين على الجهة الشمالية الشرقية من بلدة كفرنبودة وتحديدا على محور بلدة القصابية جنوب إدلب.

    قصف على سوريا
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
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    ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله إن المجموعات المسلحة حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش السوري بمحيط مدينة كفرنبودة عبر محور القصابية حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن تدمير الجيش لعربتين مصفحتين وقتل أكثر من ٣٠ مسلحا معظمهم انتحاريون يرتدون أحزمة ناسفة.

    وأضاف المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ سلسلة من الغارات الجوية المركزة على مواقع وخطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة بدء من بلدتي اللطامنة وكفرزيتا مرورا بالهبيط وخان شيخون وكفرنبل وصولا إلى بلدة القصابية بين ريفي حماة وإدلب.

    مقتل 30 مسلحا من جبهة النصرة بهجوم معاكس على كفرنبوة
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    مقتل 30 مسلحا من جبهة النصرة بهجوم معاكس على كفرنبوة

    وكانت وحدات الجيش السوري بدأت بدأت صباح الأحد دخول أحياء بلدة كفرنبودة الإستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد عملية تمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيفة طالت تحصينات جبهة النصرة وحلفائه وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة.

    وكان الجيش السوري سيطر منتصف الشهر الجاري على (كفرنبودة) ضمن سلسلة من القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي الغربي، إلا أنه، وبعد سلسلة من الهجمات المعاكسة تخللها غزارة مفرطة في استعمال الانتحاريين المالديف (مهاجرين من جزر المالديف)، قام الجيش السوري بتنفيذ عملية انسحاب من البلدة وأعاد نشر قواته في محيطها، وبدأ باستقدام تعزيزات نوعية وبتنفيذ قصف دقيق ومركز باتجاه مواقع المسلحين وتحركاتهم، تمهيداً لشن هجوم معاكس لاستعادة كفرنبودة واستئناف عمليته العسكرية حتى تحقيق أهدافها.

    انظر أيضا:

    بعد كفرنبودة... سلاح الجو السوري يدمر رتلا للمسلحين بين خان شيخون والهبيط بريف إدلب
    الجيش السوري يطهر بلدة "كفرنبودة" الاستراتيجية من "النصرة" وحلفائها
    استعدادا لشن هجوم معاكس.. الجيش السوري يعيد انتشاره في كفرنبودة بريف حماة
    "النصرة" تستهدف بلدتي كفرنبودة وبريديج وتتسبب بأضرار كبيرة والجيش السوري يرد
    الكلمات الدلالية:
    كفرنبودة, ريف حماة الشمالي, الحكومة السورية, سوريا
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