البرهان يختتم زيارته الرسمية للإمارات

اختتم الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، زيارته الرسمية للإمارات، التي بدأها، أمس الأحد 26 مايو/ آيار.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الاثنين 27 مايو، وقالت على "تويتر": "اختتم البرهان، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية، استغرقت يوما واحدا، أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية".

#السودان #سونا| إختتم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء اليوم زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية إستغرقت يوما واحدا أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. pic.twitter.com/Jd1kshcMXr — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 26, 2019

ووصل البرهان، إلى الإمارات، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

​وتأتي زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الإمارات، بعد يوم واحد، من زيارته إلى القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد ولي عهد أبو ظبي، دعم دولة الإمارات الكامل للسودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، في تدوينة كتبها على "تويتر".

محمد بن زايد يؤكد دعم دولة الإمارات للسودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها خلال اجتماعه اليوم بأبوظبي مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. pic.twitter.com/zIiwhzAhMJ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 26, 2019

وأشار بن زايد إلى أن العلاقات الإماراتية — السودانية أخوية ومتجذرة على المستويات كافة وأن الإمارات تحت قيادة خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تبادر دائما في تقديم الدعم إلى الشعب السوداني بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين وما يربط بينهما من وشائج الأخوة والمحبة.