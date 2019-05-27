الملك سلمان يوجه رسالة إلى العالم خلال افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "السعودية قامت على منهج الوسطية والاعتدال الذي يحمي البلاد ويحقق أمنها".

© AP Photo / Uncredited قرار عاجل من الملك سلمان... صرف مكافأة بأكثر من 18 مليون ريال

وأضاف الملك سلمان، في افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة" تحت عنوان "الوسطية والاعتدال": السعودية أخذت على عاتقها نشر السلام والتعايش بين الجميع، مجددا الدعوة، إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره وذريعته، وذلك حسب قناة " العربية ".

وقال إن "المملكة أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب وواجهتها بالفكر والعزم والحسم وأكدت براءة الإسلام منها"، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي "شرع مطهر" وليس "رأيا يرتجل".

كما أكد العاهل السعودي أن "العالم اليوم أحوج ما يكون إلى القدوة الحسنة التي نقدمها نحن المسلمون والتي تعمل على نشر الخير للبشرية جمعاء".

وتنظم رابطة العالم الإسلامي، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، وإعلان "وثيـقة مكة المكرمة"، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

يذكر أن الملك سلمان كان دعا في 19 مايو/أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.