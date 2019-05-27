الداخلية السعودية تصدر بيانا بخصوص "لائحة الذوق العام"

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ. بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام. pic.twitter.com/rKYkgrA0VG — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 27, 2019

​وأشار المصدر إلى "أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية".

وتابع المصدر: "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر".

فيديو | مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام.#قناة_السعودية pic.twitter.com/FfJPiwOuJm — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 27, 2019

​وكانت صحيفة "سبق" السعودية نشرت أمس الأول السبت تقريرا عن بدأ العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام.

وتفسر اللائحة في مادتها الأولى الذوق العام بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

وستسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة داخل السعودية. وتفسر اللائحة الأماكن العامة بتلك المواقع المتاح ارتيادها للعموم (مجانا أو بمقابل) من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية.

السعودية تبدأ تطبيق لائحة الذوق العام، والتي تقر عقوبات على من يرتكبون مخالفات متعددة يتعلق بعضها بالشكل والأسلوب في الأماكن العامة. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) May 25, 2019

وتحظر اللائحة الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وتمنع اللائحة الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية، وكذلك تحظر اللائحة الإتيان بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، وإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.