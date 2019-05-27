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18:57 27 مايو/ أيار 2019
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    أفراد من الشرطة السعودية في الرياض

    الداخلية السعودية تصدر بيانا بخصوص "لائحة الذوق العام"

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    كشف مصدر في وزارة الداخلية السعودية حقيقة تطبيق "لائحة المحافظة على الذوق العام".

     أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ. بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    ​وأشار المصدر إلى "أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية".

    وتابع المصدر: "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر".

    ​وكانت صحيفة "سبق" السعودية نشرت أمس الأول السبت تقريرا عن بدأ العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام.

    وتفسر اللائحة في مادتها الأولى الذوق العام بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

    وستسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة داخل السعودية. وتفسر اللائحة الأماكن العامة بتلك المواقع المتاح ارتيادها للعموم (مجانا أو بمقابل) من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية.

    وتحظر اللائحة الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وتمنع اللائحة الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية، وكذلك تحظر اللائحة الإتيان بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، وإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

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    الكلمات الدلالية:
    الذوق العام في السعودية, أخبار السعودية, السعودية
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