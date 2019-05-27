العسكري السوداني: ستكون هناك انتخابات مبكرة

شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، على رغبة المجلس في إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر لتسليم السلطة للمدنيين.

وأكد دقلو أن المجلس يخطط للانتخابات، موضحا أن المشاركة في الحكومة ستكون بنسبة ممثلي الحزب.

© AFP 2019 / EGYPTIAN PRESIDENCY المجلس العسكري في السودان يكشف تفاصيل لقاء السيسي والبرهان

ووفقا لموقع " باج نيوز "، قال دقلو خلال مخاطبته قوات شرطية في كلية الشرطة والقانون اليوم الاثنين، إن الانتخابات ستتم لاختيار حكومة من الشعب.

وأعلن حميدتي عن محاسبة مجلسه لأفراد الأمن المتورطين في منع الشرطة والنيابة من القبض على مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش وتفتيش منزله.

وأتم "لا أريد التطرق لحادثة مدير الجهاز، لكن سيأتي يوما للحديث عنها".