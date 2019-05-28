البرلمان العربي يهاجم "أنصار الله" ويصف دعوة الملك سلمان بـ"الفرصة الهامة"

رحب البرلمان العربي بدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في مكة المكرمة، حيث تأتي تلك الدعوة في مرحلة حاسمة تمر بها الأمة العربية والإسلامية.

© AP Photo / Fethi Belaid الملك سلمان: الدين شرع مطهر وليس رأيا يرتجل

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي تلقت " سبوتنيك " نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن تلك القمم الثلاث تأتي في توقيت تمر به الأمة بأخطر المنعطفات والتحديات الجسيمة والأخطار المحدقة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي.

تابع رئيس البرلمان: "بعد استهداف المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة عربية وإسلامية كبرى، بإطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية صواريخ باليستية على مكة المكرمة في تحد صارخ لمشاعر جميع المسلمين واعتداء آثم على حرمة بيت الله الحرام".

وتابع البيان بأن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تتعمد "استهداف منشآتٍ حيوية تمس استقرار الاقتصاد العالمي بالهجوم بطائرات مسيرة على محطتي ضخ نفط بالمملكة، والاعتداء على أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وشدد السلمي على أن هذه الأعمال العدوانية تعد جرائم حرب ولها مردودات سلبية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي.

وأكد رئيس البرلمان العربي إن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد القمم الثلاث تمثل فرصة هامة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي لحماية الأمن القومي للدول العربية والإسلامية وتوحيد كلمتها والتصدي للتحديات والأخطار المحدقة بها والحفاظ على سيادتها وسلامة شعوبها وتجنيب المنطقة والعالم خطر الانزلاق للفوضى في ظل التطورات الأخيرة.