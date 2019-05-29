في حادثة نادرة... ضابط سعودي يعفو عن قاتل أبنه (صور)

وفي التفاصيل عفا اللواء خالد محمد الصادر الخمعلي العنزي عن قاتل ابنه قبيل تنفيذ حكم القصاص "الإعدام" بحقه، مستجيبا لوجاهة قادها وزير ورجال دين وشيوخ قبائل، بعد أن رفض العفو مقابل دية بلغت أكثر من 13 مليون دولار، وفقا لـ "إرم نيوز".
(وَالكاظِمينَ الغَيظَ وَالعافينَ عَنِ النّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحسِنينَ)— ملتقى عنزة الرسمي (@mltqa_al3nzh) May 28, 2019
تنازل اللواء / خالد بن محمد الصادر الخمعلي عن قاتل ابنه
عبدالله عايض القحطاني
ولوجه الله تعالى
وعوضك الله خيرا ابا ثامر…
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.#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي pic.twitter.com/X29dVVXD0U
ورحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الأب التنازل عن القصاص الذي صدر فيه صك يستوجب التنفيذ، وإشادة بوالد القتيل الذي عفا دون مقابل.
#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي— محمد بن زيدان الهزاع (@AlhzzaMohammad) May 28, 2019
تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون مقابل ثم شفاعة سمو وزير الحرس الوطني الامير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وعددمن شيوخ القبائل والوجهاء
اذا كانت النفوس كبارا
تعبت في مرادها الأجسام
شكراً ابا ثامر بإسم جميع ابناء الوطن🇸🇦
دمت بخير pic.twitter.com/ESuaDyWKl7
وعادة ما تنجح وجاهات يقودها أمراء ورجال دين وشيوخ قبائل في إقناع ذوي القتلى بالعفو عن القاتل الذي يواجه مصير الإعدام، سواء مقابل دية أو من دونها، فيما تنتهي حالات أخرى بتمسكهم بتنفيذ الإعدام الذي ينفذ في ساحة عامة يحضرها ذوو القتيل.
بيض الله وجهك يابو ثامر الله يعوضك خير ويكتب اجرك في هذا الشهر الفضيل.— بشر سالم الخمعلي (@Bshr_alEnzi) May 29, 2019
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((والتنازل بدون اي ضغوطات ولا جاهيات ، تنازل عن قناعه شخصيه ، نسأل الله ان تكون في ميزان حسناته))
✋
#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي pic.twitter.com/K5YOfLMyok
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام "تعزيرا"، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن "الحدود الشرعية".
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