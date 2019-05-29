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19:12 29 مايو/ أيار 2019
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    قوات ليبية بالقرب من طرابلس

    الجيش الليبي: لابد من القضاء على الميليشيات من أجل أن يتحقق أي اتفاق سياسي

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    أكد آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة، خالد المحجوب، أن تحقيق أي اتفاق سياسي بين الفرقاء الليبيين لن يتم إلا بعد القضاء على الميليشيات.

    بنغازي — سبوتنيك. وقال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "من أجل أن يتحقق أي اتفاق سياسي، لابد من القضاء على الميليشيات".

    عملية البنيان المرصوص
    twitter/Media Centre Room Ly
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    وبخصوص دعوة رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة في ليبيا، الجنرال حفتر للتنسيق مع حكومة الوفاق للقضاء على الإرهاب، أوضح المتحدث بقوله: "نحن الآن نتعاون في القضاء على الإرهاب، الحكومة الموجودة غير شرعية أصلا، الآن مسيطر عليها من قبل الميليشيات، والقضاء على الميليشيات هو أكبر تعاون مع الحكومة".

    وتوقع المحجوب، "انهيار الميليشيات في أية لحظة، لو تنهار جبهة الميليشيات تنتهي القصة، أصلا هي طرابلس العائق الوحيد أمام القضاء على الميليشيات، لو قضيت على الميليشيات انتهت القصة كلها".

    أما بخصوص تواجد تنظيم "داعش" الإرهابي على الأراضي الليبية، أشار المتحدث إلى أن "داعش موجود بقوة في ليبيا، وما الذي يمنع أن يكون في الزاوية. الزاوية وطرابلس ومصراته، هي مناطق مختطفة ومحتلة من الإخوان ومن العصابات".

    وتابع: "نحن لا نستبعد وجود داعش في كامل المنطقة التي تسيطر عليها العصابات، لأنه أولا- هم كان وجودهم معروف في سرت، وخرجوا من سرت، عدد منهم يجول في الصحراء وحصلوا على دعم وأصبح لهم نشاط".

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