اليمن.. الجيش يعلن قصف تعزيزات وتجمعات لـ"أنصار الله" بغارات شمال الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بقصف جوي للتحالف العربي، على محافظة الضالع وسط اليمن.

وأشار إلى "تنفيذ التحالف غارات على تجمعات للحوثيين في منطقتي حبيل الزمعري والزبيريات غرب مديرية قعطبة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير دبابة وشاحنة تحمل تعزيزات".

وتأتي الغارات عقب إعلان قوات التحالف العربي، صباح اليوم، عملية نوعية في محافظة الضالع، لتحييد قدرات جماعة أنصار الله على تنفيذ "الأعمال العدائية".

في حين أفاد مصدر عسكري يمني بأن عملية "صمود الجبال" تستهدف استعادة الجيش كافة المناطق التي سيطرت عليها "أنصار الله" مؤخراً، شمال مديرية قعطبة في محافظة الضالع.