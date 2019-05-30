وافد عربي يسرب معلومات أمنية في الكويت... والسلطات تتحرك

ألقت القوات الأمنية الكويتية القبض على وافد عربي يعمل ضمن كوادر وزارة الداخلية، لتسريبه معلومات أمنية.

ونشرت الداخلية الكويتية عبر حسابها في "تويتر" بيانا جاء فيه: "تعقيبا على تسريب أمر عمليات بحجز أحد قطاعات الوزارة حجزاً كلياً".

تعقيبا على تسريب أمر عمليات بحجز أحد قطاعات الوزارة حجزاً كلياً، تمكنت الاجهزة الأمنية المختصة من ضبط من قام بعملية التسريب وهو مقيم من جنسية عربية يعمل بوزارة الداخلية.. وقد أقر واعترف بارتكابه الفعل. وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضـــــده وانهاء عقد عمله وترحيله من البلاد. — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 30, 2019

وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط من قام بعملية التسريب وهو مقيم من جنسية عربية يعمل بوزارة الداخلية.

وزارة الداخلية: ابعاد مقيم عربي يعمل في الداخلية سرب أمر حجز احد قطاعات الوزارة حجزاً كلياً على مواقع التواصل الإجتماعي. pic.twitter.com/FQedqkV9au — المجلس (@Almajlliss) May 29, 2019

وتابع البيان: "وقد أقر واعترف بارتكابه الفع ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضـــــده وإنهاء عقد عمله وترحيله من البلاد.