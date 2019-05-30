عمار الحكيم يحذر من إجراء إسرائيلي في القدس

حذر رئيس تحالف "الإصلاح والإعمار" العراقي، عمار الحكيم، من "المخططات الهادفة إلى تغيير تركيبة مدينة القدس ديموغرافيا، فضلا عن التوسع الاستيطاني".

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ودعا الحكيم، المنظمات الدولية وفي مقدمتها ''اليونيسكو'' إلى "تحمل مسؤولياتها إزاء ما يحصل في القدس"؛ بحسب بيان لمكتب الحكيم حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأعد "ذكرى إحياء يوم القدس العالمي، الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، مناسبة مهمة لتوحيد مختلف مذاهب الدين الإسلامي الحنيف، وباقي أبناء الديانات السماوية في موقف موحد، يرمي إلى رفض سرقة أو احتكار أولى القبلتين، ومصادرة حق المطالبة بها عبر منهج الأمر الواقع".

وثمن الحكيم "حرص الشعوب الإسلامية والحرة للمشاركة في هذه التظاهرة المليونية السنوية العظيمة، التي دعا إليها الإمام الخميني الراحل "قدس"، وجعلت من قضية القدس متجددة وحية في الضمائر المتوهجة لأحرار العالم"، حسب البيان.

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Special Track on the occasion of Quds Day 2019 will be released on 22nd Ramadan at Sehr Time on following Facebook Pages & Youtube Chennal.#QudsDay2K19#ISOPakistan#یوم_القدس_یجمعنا#نحوَ_القدس pic.twitter.com/uKmQSbeA7J — A H Karbalai (@karbalai_h) May 28, 2019

وأكد الحيكم أن القدس "ستبقى هوية الإسلام والمسلمين، وعاصمتهم الأبدية وأن جميع محاولات التزييف ستنهار طال الزمن أم قصر. محذرا من المخططات الهادفة إلى تغيير تركيبة مدينة القدس ديموغرافيا، فضلا عن التوسع الاستيطاني والتلاعب بطابعها المتجذر إسلاميا في عمق التاريخ"، كما حيا "الشعب الفلسطيني المظلوم ومسيرته الرافضة لكل أشكال صفقات بيع ومصادرة الحق والهوية".