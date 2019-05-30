صورة تذكارية للقمة الخليجية... أين وقف رئيس وزراء قطر ومن كان بجواره (فيديو)

واصطف خادم الحرمين الشريفين مع قادة الخليج، خلف المسجد الحرام في مكة، بينما وقف رئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثان، إلى جانب أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح وممثل سلطنة عمان، السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد.
خادم الحرمين الشريفين في صورة تذكارية مع قادة مجلس التعاون الخليجي. #GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/RoidsSL63q— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 30, 2019
وكان أول حاكم عربي، شارك الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر".
محمد بن زايد يرأس وفد الدولة الى القمة الخليجية الطارئة التي انطلقت في مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين. pic.twitter.com/efLhRAj44W— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 30, 2019
وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/ أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين طارئتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.
ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.
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