شاهد... ابن سعد الحريري بالزي السعودي في قمة مكة

رافق حسام الدين الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والده في حضور القمة العربية الطارئة بمكة مرتديا الزي السعودي.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر نجل الحريري وهو يقف بجوار والده الذي كان يصافح الرئيس العراقي برهم صالح، خلال قمة مكة.

يشار إلى أن الحريري كان قد احتفل في جو عائلي، الأسبوع الماضي، بتخرج نجله الأكبر حسام الدين من مدارس نجد في الرياض.

صورة للرئيس الحريري بالسعودية في القمة العربية في مكة المكرمة

الرئيس الحريري والرئيس العراقي

وفي الثالث هو نجل الرئيس #سعد_الحريري #حسام_الحريري

اذا ابن رئيس حكومة لبنان لبس الزي السعودي

عيش يا قديش pic.twitter.com/JCjftnPasb — ali. zreik (@ali74964596) May 30, 2019 ​وظهر الحريري إلى جانب عائلته في أكثر من صورة لا سيما مع نجله حسام الذي ارتدى الزي السعودي.

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو/ أيار.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.