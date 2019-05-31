شاهد... ابن سعد الحريري بالزي السعودي في قمة مكة

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر نجل الحريري وهو يقف بجوار والده الذي كان يصافح الرئيس العراقي برهم صالح، خلال قمة مكة.
يشار إلى أن الحريري كان قد احتفل في جو عائلي، الأسبوع الماضي، بتخرج نجله الأكبر حسام الدين من مدارس نجد في الرياض.
صورة للرئيس الحريري بالسعودية في القمة العربية في مكة المكرمة— ali. zreik (@ali74964596) May 30, 2019
الرئيس الحريري والرئيس العراقي
وفي الثالث هو نجل الرئيس #سعد_الحريري #حسام_الحريري
اذا ابن رئيس حكومة لبنان لبس الزي السعودي
عيش يا قديش pic.twitter.com/JCjftnPasb
وظهر الحريري إلى جانب عائلته في أكثر من صورة لا سيما مع نجله حسام الذي ارتدى الزي السعودي.
ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو/ أيار.
وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
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