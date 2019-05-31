كيف تصرف محمد بن سلمان عندما لمح رئيس وزراء قطر بجانبه (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على هامش اجتماع القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مكة، مساء الخميس.

ويظهر الفيديو لحظة مصافحة بين ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي حضر نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل رئيس وزراء قطر رسميا في قصر الصفا في مكة.

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يصافح رئيس وزراء قطر عبدالله آل ثاني pic.twitter.com/3z6WvNM8LZ — يوسف الجمري (@YusufAlJamri) May 30, 2019

ويذكر أن القمم التي تستضيفها المملكة تأتي قبل أيام قليلة على الذكرى الثانية للمقاطعة التي أعلنتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد قطر، في يونيو/ حزيران، والتي تصفها الدوحة بـ"الحصار".

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة اليوم أيضا.