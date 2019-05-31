المالكي: الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي

وأضاف المالكي في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، أن "الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي".
وقال العقيد المالكي إن "ميليشيا الحوثي هي أول جماعة إرهابية لديها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية".
وأشار إلى أن "السفينة سافيز الإيرانية تتولى تزويد الحوثيين بألغام بحرية، وتلعب دور غرفة العمليات لتهديد الملاحة في باب المندب"، عارضا فيديو يظهر تدرب الحوثيين على زراعة الألغام البحرية.
تركي المالكي: الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي بالصواريخ البالستية والأسلحة أطال أمد الأزمة في اليمن— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 31, 2019
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس / آذار 2015 عمليات، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
تركي المالكي: ميليشيا الحوثي هي أول جماعة إرهابية لديها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية بسبب الدعم الإيراني— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 31, 2019
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.
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