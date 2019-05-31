المالكي: الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي

قال العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن "ميليشيات الحوثي لديها طائرات مسيرة من نفس النوع الذي تملكه ميليشيا حزب الله اللبناني".

وأضاف المالكي في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، أن "الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي".

وتابع: "الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والأسلحة أطال أمد الأزمة في اليمن".

وقال العقيد المالكي إن "ميليشيا الحوثي هي أول جماعة إرهابية لديها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية".

وأشار إلى أن "السفينة سافيز الإيرانية تتولى تزويد الحوثيين بألغام بحرية، وتلعب دور غرفة العمليات لتهديد الملاحة في باب المندب"، عارضا فيديو يظهر تدرب الحوثيين على زراعة الألغام البحرية.

تركي المالكي: الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي بالصواريخ البالستية والأسلحة أطال أمد الأزمة في اليمن — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 31, 2019

​وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس / آذار 2015 عمليات، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

تركي المالكي: ميليشيا الحوثي هي أول جماعة إرهابية لديها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية بسبب الدعم الإيراني — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 31, 2019

​وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.