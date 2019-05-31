50 مدرعة عسكرية تنقل قوات "كوماندوز" من تركيا إلى الحدود السورية

أرسل الجيش التركي، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية مكونة من قوات وحدات خاصة "كوماندوز" على الحدود مع سوريا.

أفادت وكالة الأناضول، بأن 50 مدرعة عسكرية نقلت قوات "كوماندوز" من مختلف المناطق التركية إلى ولاية هطاي الحدودية.

وذكرت مصادر عسكرية، للأناضول، أن التعزيزات جاءت بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة في الحدود مع سوريا.

وكان مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في بيان صدر أمس الخميس إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار في إدلب السورية للحيلولة دون مقتل المزيد من المدنيين وتدفق اللاجئين على تركيا.

وأضاف البيان أن أردوغان قال إن سوريا في حاجة إلى حل سياسي. ولكن الكرملين أوضح أنه يرى أن بعض القتال ينبغي أن يستمر، مما يثير احتمال توتر بين موسكو وأنقرة بشأن تلك المسألة.

وقال الكرملين في بيانه "لاحظنا أهمية تكثيف عملنا المشترك لتحقيق الاستقرار في محافظة إدلب بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة لتحييد الجماعات الإرهابية".

وأضاف "تم التركيز على أهمية تكثيف عملنا المشترك لتحقيق الاستقرار في محافظة إدلب بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة لتحييد الجماعات الإرهابية".

ونزح نحو 250 ألف شخص من المنطقة الواقعة شمال غربي سوريا وتعد آخر معقل رئيسي للإرهابيين في سوريا بعد هجوم شنه الجيش العربي السوري بدعم من روسيا في أكبر تصعيد منذ الصيف الماضي في الحرب بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية.