البيان الختامي لقمة مكة الإسلامية يؤكد على مركزية قضية فلسطين والقدس

أكد البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في مكة المكرمة، على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.

ورفض البيان أي قرار غير قانوني وغير مسؤول باعتراف مزعوم، باعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل.

#مكمة_المكرمة — البيان الختامي للقمة الإسلامية: قضية فلسطين والقدس الشريف مركزية للأمة الإسلامية — الحدث (@AlHadath) June 1, 2019

كما أكد بيان قمة مكة، على الدعم المتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1976، وعاصمتها القدس الشريف وضرورة حماية حق العودة للاجئين.

وطالب البيان بدعوة الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس إلى التراجع عن هذه الخطوة.

#مكمة_المكرمة — البيان الختامي: دعوة الدول الأعضاء إلى إجراءات مناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها للقدس — الحدث (@AlHadath) June 1, 2019

وجدد الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي دعمهم للقضية الفلسطينية، والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية في المحافل الدولية.

كما ندد البيان وطالب بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكي بضم الجولان للسيادة الإسرائيلية واعتبارها أراضي عربية محتلة.

ودعم البيان السعودية والإمارات منددا بالاعتداءات التي طالت منطقة الخليج، وتحديدا السعودية والإمارات.

#مكمة_المكرمة — البيان الختامي للقمة الإسلامية: إدانة الانتهاكات الإسرائلية المستمرة لسيادة لبنان — الحدث (@AlHadath) June 1, 2019

وأكد البيان دعم القمة للحكومة والشعب اللبناني على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، للإسهام في تحقيق الانجازات الإصلاحية والنهوض بالاقتصاد بما يعزز الاستقرار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة.