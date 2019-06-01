أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن بلاده تسعى دائما إلى توفير الأمن والرخاء والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

وقال الجبير في تصريحات صحفية عقب القمة الإسلامية صباح السبت 1 يونيو / حزيران، "العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة وهناك من يسعى إلى التخريب".

وأضاف الوزير السعودي، "القمم الثلات دانت تصرفات إيران وسلوكها المزعزع للمنطقة"

وتابع، "العالم الإسلامي عزل إيران وعلى النظام في طهران التركيز على تنمية شعبه".

#مكة_المكرمة — الجبير: العالم الإسلامي عزل إيران وعلى النظام في طهران التركيز على تنمية شعبه — الحدث (@AlHadath) June 1, 2019

وأدرف الجبير، "إيران تزرع الميليشيات وتفجر السفارات وهذا ليس أسلوب دول".

طالب الجبير النظام الإيراني بتلبية متطلبات شعبه بدلا من دعم الإرهاب.

#مكة_المكرمة — الجبير: على النظام الإيراني تلبية متطلبات شعبه بدلا من دعم الإرهاب — الحدث (@AlHadath) June 1, 2019

وأشار إلى، "أن السعودية استطاعت أن تستضيف 3 قمم خلال يومين وهو ما تطلب جهودا كبيرة من كافة الأجهزة والمؤسسات".

وشدد الجبير على أن "السعودية تعمل من أجل تحسين مستويات الحياة لكافة الشعوب الإسلامية". مشيرا إلى أن "العالم الإسلامي يتمتع بموارد وقدرات، ويملك فرصا هائلة يمكن استغلالها لرفع المستوى المعيشي، ولكن هناك من يسعى لدعم الإرهاب ونشر الطائفية ولا يحترم سيادة دول الجوار مثل إيران".

ودعم البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي أقيمت بمكة المكرمة، السعودية والإمارات، منددا بالاعتداءات التي طالت منطقة الخليج، وتحديدا السعودية والإمارات.