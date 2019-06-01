مسلحون يشنون هجوما على موقع تابع للجيش اليمني شرقي اليمن

قتل جندي وأصيب آخران بهجوم مسلح شنته، عناصر يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة الإرهابي على حاجز للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة حضرموت شرق البلاد.

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت 1 يونيو / حزيران، بأن عناصر يعتقد أنهم من "القاعدة" هاجموا حاجزا للواء 23 ميكا التابع للمنطقة العسكرية الأولى على طريق منطقة العبر غرب وأدي حضرموت، الرابط مع محافظة مارب (شمال شرقي اليمن).

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

كان محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني توعد في الرابع من مايو / آيار الماضي، تنظيم القاعدة برد موجع على تفجيره عبوة ناسفة على الطريق العام في قرية العنين شرق مديرية القطن شمال حضرموت، أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وتشهد مناطق وأدي حضرموت انتشارا لعناصر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ما دفع الجيش اليمني إلى تنفيذ عمليات واسعة بإسناد من قوات التحالف على معاقل التنظيم الإرهابي آخرها عملية القبضة الحديدية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.