اليمن... طيران التحالف يقصف معسكراً لـ"أنصار الله" في محافظة إب

قصف طيران التحالف العربي، اليوم الأحد، معسكراً لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة إب وسط اليمن.

القاهرة- سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن التحالف استهدف بغارتين جويتين معسكر الحمزة التابع للواء 30 مدرع في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرقي مدينة إب.

وأضاف أن طيران التحالف يواصل التحليق في سماء إب بعد تنفيذه الغارتين.

وسبق أن تعرض المعسكر لقصف متكرر من طيران التحالف منذ انطلاق عملياته في اليمن في 26 مارس/ آذار 2015م.

وتأتي الغارات عقب ساعات من شن طيران التحالف ثلاث غارات على معسكر جربان في منطقة عَمِد بمديرية سنحان جنوب صنعاء.

وتوعد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني، المشكلة في صنعاء من جانب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، اليوم السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية بـ"مفاجآت لم يتوقعها على الإطلاق"، في إشارة إلى إعادة تفعيل الدفاعات الجوية.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.



