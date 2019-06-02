عزمي بشارة يسخر من "قرار الملك سلمان"... وأمير سعودي يرد بقوة

وقال بشارة عبر صفحته على "تويتر": "بقي أن يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية: احضر قمة تحظى بقمتين مجانا! أو ثلاث قمم بتذكرة واحدة"، لتنال التغريدة أكثر من 13 ألف تفاعل منذ نشرها أمس السبت.

بقي ان يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية:

احضر قمة تحظى بقمتين مجانا!

أو

ثلاث قمم بتذكرة واحدة. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) June 1, 2019

بدوره، رد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على بشارة بتغريدتين قال فيها: "ويصح كذلك من باب الدعاية: أحضر مستشار إسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانا"، متابعا في تغريدة منفصلة: "كون عزمي بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي (الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين".

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ويصح كذلك من باب الدعاية:-

أحضر مستشار اسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانًا — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 1, 2019

​كون ع بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي(الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين pic.twitter.com/AjdukKj3MF

— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 1, 2019

​ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار، قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات.