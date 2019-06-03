في اجتماع مغلق مع رؤساء أكبر المنظمات اليهودية… بومبيو عن "صفقة القرن": غير قابلة للتحقيق

شكك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، في جدوى "صفقة القرن" الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لصحيفة واشنطن بوست في إشارة إلى تسجيل صوتي للاجتماع المغلق لزعيم الدبلوماسية الأمريكية مع رؤساء أكبر المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، والذي انعقد في 28 أيار /مايو.

موسكو — سبوتنيك. وقال بومبيو "يمكن القول" إن الخطة "غير قابلة للتحقيق" وقد لا "تحقق نتائج".

وأعرب في الوقت نفسه، عن أمله في ألا يتم رفض الصفقة على الفور.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه "يمكن رفض خطته. لكن السؤال الكبير هو ما إذا كان يمكننا الحصول على مساحة كافية. لإجراء محادثة حقيقية حول كيفية بنائها".

وأوضح أيضا أن الإعلان عن الخطة قد تم تأجيله أكثر من مرة.

كما قال بومبيو إنه لا توجد "ضمانات" بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على حل النزاع العربي الإسرائيلي المتجمد. وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمله في أن "يشارك الجميع (في حل النزاع) بجدية.

فضلا عن ذلك أقر وزير الخارجية الأمريكية بصحة الرأي القائل إن الخطة يمكن أن تفيد الحكومة الإسرائيلية فقط.

ومن الجدير بذكره أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" التي أعلن الفلسطينيون عن رفضهم لها، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي وسيطا بين الطرفين، ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجا على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخيا والسكاني أيضا.