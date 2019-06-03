افتتاح قسم جديد في مطار بيروت بعد خطة توسيع لاستقطاب المزيد من المسافرين

قامت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، بافتتاح المرحلة الأولى من القسم الجديد من مطار بيروت الدولي بعد وضع خطة شاملة لتوسيع المطار اللبناني.

وقام وزير الأشغال اللبناني يوسف فيفيانوس ووزير السياحة اللبنانية أواديس كدنيان بافتتاح القسم الجديد من المطار وبحضور مسؤولي الأجهزة الأمنية في المطار.

وفي تصريحات لوزير السياحة ​أواديس كيدانيان​ قال فيها: "نراهن على نجاح الإصلاحات التي نفذت في مطار بيروت الدولي لعدم تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدها المطار".

بالصور/ افتتاح المرحلة الاولى من توسعة مطار بيروتhttps://t.co/pA80HHYVUM pic.twitter.com/E9iNX9GJQm — موقع بنت جبيل (@bintjbeilnews) June 3, 2019

وأكد كيدانيان لـ"الجريدة" الكويتية، أن "الجواب على كل ما أثير من مشاكل في المطار سيكون ظاهرا غدا خلال افتتاح التوسعة الجديدة، التي تشمل إضافة صالات جديدة كي تستوعب عددا أكبر من السياح"، مضيفا "سنفتتح التوسعة، ورهاني على نجاح ما قمنا به خلال الأشهر الماضية من إصلاحات".

ودعا كيدانيان: "الإخوة الخليجيين إلى زيارة ​لبنان​ فهو بلدهم الثاني".