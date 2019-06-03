قطر تتحدى الجبير وتطالبه بالشجاعة ونشر هذا البيان

انتقد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، حول تحفظ قطر على بياني قمتي مكة الخليجية والعربية الطارئتين.

وخاطب الرميحي، الجبير، بالقول: "أتمنى أن تمتلك زمام المبادرة وتنشر المسودة الأولى للبيان الختامي للجامعة العربية".

— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) June 2, 2019

أضاف في حسابه الرسمي على "تويتر": "من يملك الشجاعة والقدرة على المواجهة لا يغدر بخصمه، بارتكاب جريمة في منتصف الليل، ليبرر ما يتلوها".

— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) June 2, 2019

واستدرك قائلا: "لكن الشجاعة أن تواجه خصمك بما لديك من خصومة، وليس التهرب منه واللجوء إلى الكاميرات والميكروفونات والتصريحات العنترية"، مضيفا: "من المعيب أن تخضع الأمانة العامة لمنظمات إقليمية وعربية وإسلامية لإملاءات دولة واحدة تتحكم في قراراتها وما يصدر عنها".

— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) June 2, 2019

وانتقد الجبير، في تصريحات له على تويتر "إعلان الدوحة تحفظها على البيانين بعد انتهاء القمتين، وليس خلال مشاركتها فيهما". وقال إن الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها.

واعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن "تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا"، مذكرا بأن البيانين رفضا تدخل إيران في شؤون المنطقة، وأكدا على مركزية القضية الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن أن بلاده تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.

ونقل تلفزيون العربي عن آل ثاني، مساء أمس الأحد، قوله "قطر تتحفظ على بياني القمتين لأن بعض بنودهما يتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وأضاف آل ثاني: "بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما"، متابعا:"قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن".

وأكمل آل ثاني: "كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".

وأكدت القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت في مكة بعد منتصف الليلة الماضية وقمة عربية طارئة عقدت قبلها بساعات على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.