المعارضة السودانية تدعو للتظاهر في جميع أنحاء البلاد لإسقاط المجلس العسكري

A sad morning for #Sudan. Footage from Blue Nile Bridge Rd & Al-Mahdi Streets show moment when security forces broke into sit-in. Street you are viewing is here: https://t.co/a2We8myTzg H/T to @ashgaaly for 📹 #اعتصام_القياده_العامه #تسقط_بس #مجزرة_القيادة_العامة #SudanUprising pic.twitter.com/NuIpVDvsxp