بلاغ عن وجود متفجرات في أحد مساجد منطقة الدوحة الكويتية... والسلطات تتحرك (فيديو)

وأضاف بيان الوزارة أن رجال الأمن انتقلوا على الفور إلى موقع البلاغ وتم إبلاغ إدارة المتفجرات.
وزارة الداخلية تلقت بلاغاً كاذباً: لا وجود لإي متفجرات في أحد مساجد منطقة الدوحة. pic.twitter.com/wIA2gAcliH— المجلس (@Almajlliss) June 2, 2019
وتابع البيان بأنه تم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على أي شيء بالداخل.
الاعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 3, 2019
لم يتم العثور على شيء بمصلى النساء بأحد مساجد منطقة الدوحة pic.twitter.com/40O5hplGtk
من جهتها فتحت النيابة محضرا بالواقعة وجاري العمل على استكمال الإجراءات القانونية تجاه المبلغ.
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