بلاغ عن وجود متفجرات في أحد مساجد منطقة الدوحة الكويتية... والسلطات تتحرك (فيديو)

أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الوزارة يفيد بوجود حقيبة داخل مصلى النساء في أحد مساجد منطقة الدوحة.

وأضاف بيان الوزارة أن رجال الأمن انتقلوا على الفور إلى موقع البلاغ وتم إبلاغ إدارة المتفجرات.

وزارة الداخلية تلقت بلاغاً كاذباً: لا وجود لإي متفجرات في أحد مساجد منطقة الدوحة. pic.twitter.com/wIA2gAcliH — المجلس (@Almajlliss) June 2, 2019

وتابع البيان بأنه تم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على أي شيء بالداخل.

الاعلام الأمني:



لم يتم العثور على شيء بمصلى النساء بأحد مساجد منطقة الدوحة pic.twitter.com/40O5hplGtk — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 3, 2019

من جهتها فتحت النيابة محضرا بالواقعة وجاري العمل على استكمال الإجراءات القانونية تجاه المبلغ.