الأمين العام للأمم المتحدة يدين استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين في السودان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المدنيين خلال عملية فض اعتصام الخرطوم والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى صباح اليوم الإثنين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحافي في نيويورك ، "يدين الأمين العام أنطونيو غوتيريس بشدة استخدام القوة من قبل أفراد الأمن ضد السودانيين للمدنيين".

وتابع "نحث السلطات السودانية على إجراء تحقيق مستقل في الوفيات اليوم ومحاسبة المسؤولين".

في وقت سابق من اليوم، الاثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة.

ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الماضي، إثر حراك شعبي.

وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان