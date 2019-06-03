السعودية تعلن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الديوان الملكي السعودي عن قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين، وأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.