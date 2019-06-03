دار الإفتاء المصرية تعلن بعد غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

​وأعلن المحكمة العليا السعودية ثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين، وأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وكذلك أعلنت الإمارات أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، بعدما تعذر رؤية هلال شوال اليوم الاثنين، وهو نفس ما أعلنته الكويت بأن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وكانت كل من الأردن وفلسطين وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا أعلنوا تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر.