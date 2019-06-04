حمد بن جاسم: لا أريد أن أعلّق على نتائج "قمم مكة"

أشاد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق بحديث لوزير خارجية بلاده حول تطور الأوضاع في منطقة الخليج، مشيرا إلى أنه لا يريد التعليق على نتائج "قمم مكة".

وقال ابن جاسم في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا أريد أن أعلّق على نتائج قمم مكة لأنه سبق أن قلت رأيي".

وأضاف: "لكن أود ان أُشيد بلقاء سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية".

أتقدم الى الشعب القطري والى الأمتين العربية والإسلامية بأطيب التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك. لا اريد ان اعلّق على نتائج قمم مكة لانه سبق ان قلت رأيي، ولكن اود ان أُشيد بلقاء سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 3, 2019

وتابع ابن جاسم الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الخارجية: "بالتحديد في ما ذكره عن ماهو مقياس السلوك ومن يحدد هذا المقياس لسلوك الدول. لا أريد أن أخوض في ذلك كثيرا لأن رد الأخ محمد كان واضحا في هذا الموضوع".

وبالتحديد في ما ذكره عن ماهو مقياس السلوك ومن يحدد هذا المقياس لسلوك الدول. لا اريد ان اخوض في ذلك كثيراً لان رد الأخ محمد كان واضح في هذا الموضوع — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 3, 2019

وكان وزير الخارجية القطري قد أجرى لقاء مع فضائية "روسيا اليوم"، تحدث فيها عن تطورات منقطة الخليج إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسة الدوحة الخارجية.

وعقد في السعودية ثلاث قمم؛ عربية، وخليجية، وإسلامية وذلك في مكة المكرمة في الفترة ما بين 30 مايو/آيار والأول من يونيو/حزيران لبحث التهديدات في المنطقة في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالسعودية لهجمات إرهابية والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بما يهدد الأمن الإقليمي والعالمي.