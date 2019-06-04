على رأسهم الحريري... الملك سلمان يستقبل المهنئين بعيد الفطر (صور)

وتناول الجميع طعام الإفطار مع العاهل السعودي.
#صور من استقبال خادم الحرمين الشريفين المهنئين بعيد الفطر المبارك.#واس pic.twitter.com/isGWOezewH— واس (@spagov) June 4, 2019
وحضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، والأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز.
#صور من استقبال خادم الحرمين الشريفين المهنئين بعيد الفطر المبارك.#واس pic.twitter.com/RHcqGmBzQ6— واس (@spagov) June 4, 2019
كما حضر الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار الملك، والأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار الملك، والأمير خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني.
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