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22:09 04 يونيو/ حزيران 2019
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    مستشار البيت الأبيض كوشنر أثناء سفره إلى ميشيغان من قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند

    لدفعهم على حضور مؤتمر البحرين... كوشنر يجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي

    © REUTERS / Joshua Roberts
    العالم العربي
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    الموضوع:
    ورشة البحرين (26)
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    قالت صحيفة عبرية إن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، طار من لندن إلى بروكسل ليجتمع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي ويطلعهم على "صفقة القرن".

    وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن كوشنر اجتمع مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، لإطلاعهم على تفاصيل خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

    وأوردت الصحيفة العبرية أن المسؤولين الأوربيين أوضحوا له ضرورة أن تشمل أو تأخذ في الحسبان حقوق الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، في وقت لم تقم، حتى اليوم، الإدارة الأمريكية بمشاركة الاتحاد الأوروبي حول تفاصيل "صفقة القرن".

    ولم يتم دعوة مسؤولين أوروبيين للمشاركة في الورشة الاقتصادية في البحرين، والتي من المتوقع أن تكشف فيها الولايات المتحدة عن الجانب الاقتصادي من الخطة، إذ سيحاول صهر الرئيس الأمريكي، ومهندس هذه الخطة أن يحث المسؤولين الأوروبيين على المشاركة في ورشة البحرين، التي ستعقد في 25-26 من الشهر الجاري بالمنامة.

    وفي السياق نفسه، أعلنت الأمم المتحدة موقفها من المشاركة في مؤتمر السلام للشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروف باسم "ورشة البحرين".

    وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، ردا على سؤال بشأن حضور الأمم المتحدة المؤتمر، الخميس الماضي: "في هذه المرحلة، لم أبلغ بحضور أي شخص" المؤتمر، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS".

    وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها ستقاطع مؤتمر البحرين، ولا تعتبر ترامب وسيطا نزيها بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في يونيو/حزيران في البحرين حول الجوانب الاقتصادية للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط لا يزال قائما رغم أن إسرائيل ستشهد انتخابات جديدة.

    الموضوع:
    ورشة البحرين (26)

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    الكلمات الدلالية:
    صفقة القرن, البحرين, أمريكا, الحكومة البحرينية, جاريد كوشنر, البحرين, أمريكا
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