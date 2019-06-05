اليمن... 5 قتلى بغارة لطيران التحالف في الضالع

قتل 5 أشخاص، أمس الثلاثاء، بغارة لطيران التحالف العربي، على محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، استهدف طيران التحالف بغارة منطقة الثوخب في مديرية الحشاء غرب الضالع، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في حصيلة أولية.

في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية ، جدد طيران التحالف قصف مديرية حيدان جنوب غربي صعدة

وقالت "المسيرة" إن طيران التحالف عاود بـ 6 غارات قصف شبكة الاتصالات في حيدان، وذلك بعد ساعات من شنه 5 غارات على الشبكة في المديرية ذاتها.

وتأتي سلسلة الغارات بعد يوم من استهدافه بغارة أبراج شبكة الاتصالات في جبل المفتاح بحيدان.

وفي محافظة صعدة أيضا، شن طيران التحالف 4 غارات على مديرية باقم شمال المحافظة، حسب "المسيرة".