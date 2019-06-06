بالقرب من الشريط مع الجولان المحتل... الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر (صور)

أفادت وكالة "سانا" أن السلطات السورية عثرت على مستودع يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من بينها أمريكي الصنع من مخلفات الإرهابيين في محيط بلدة جباثا الخشب على مقربة من الشريط الشائك مع الجولان السوري المحتل.
كما شملت المضبوطات بطارية إطلاق صواريخ "تاو" أمريكية الصنع ورشاشات متوسطة وبنادق آلية.
ولفت المصدر إلى أن موقع الأسلحة التي تم ضبطها يدل على "حجم الارتباط بين التنظيمات الإرهابية والكيان الصهيوني من خلال قيام الإرهابيين بطمر الأسلحة في الموقع المذكور وعلى مرأى وحماية وتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت الجهات المختصة ضبطت، يوم الاثنين الماضي، كميات من الأسلحة والذخائر وقذائف متنوعة وطائرة مسيرة وصواريخ تاو أمريكية من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.
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