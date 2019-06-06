صنعاء تعلن إسقاط مقاتلة من دون طيار للتحالف نوع "إم كيو 9" في الحديدة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، إسقاط مقاتلة أمريكية من دون طيار تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد سريع في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار مقاتلة نوع إم كيو 9 في أجواء محافظة الحديدة بعد خرقها لاتفاق السويد".

وأوضح أنه "تم إسقاط الطائرة بعد استهدافها بصاروخ مناسب أرض جو".

وكشف عن "تطوير مستمر للدفاعات الجوية حتى حماية كافة الأجواء اليمنية وتحقيق كامل السيادة".

وكان المركز الإعلامي التابع لـ"أنصار الله" أشار اليوم إلى أن التابعة كانت في مهام استطلاعية، لكن قوات "أنصار الله" تمكنت من إيقافها.

وتابع "مقاتلو أنصار الله تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع قبالة السديس في قطاع نجران".

ولم يذكر المركز التابع لأنصار الله، كيف تمت، وما نوع الطائرة التي تم إسقاطها، وهل هي طائرة من دون طيار أم مأهولة بطيار.