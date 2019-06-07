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17:03 07 يونيو/ حزيران 2019
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    إضراب السودان

    خبير سوداني يحذر من تكرار السيناريو الليبي في بلاده

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    قال محمد صالح مطر، الصحفي السوداني، إن المشهد في السودان أصبح مرتبكا بشكل كبير، في ظل الضغوط الموجودة على المجلس العسكري من قوى الحرية والتغيير واتحاد المهنيين، في الوقت الراهن.

    وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأفريقي لم يمهل المجلس العسكري فرصة لالتقاط الأنفاس، وأن السيناريو الأقرب في الوقت الراهن للسودان، هو السيناريو الليبي.

    قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    وتابع أن الوضع قد يذهب إلى الانقسام الحاصل في ليبيا منذ سنوات، وأن الحل في اتفاق قوى الحرية والتغيير والشارع السوداني واستماعهم لصوت العقل، وتقديم تنازلات من الطرفين، سواء المجلس الانتقالي أو القوى الشعبية والسياسية.

    وشدد صالح مطر على ضرورة التوافق على حل سريع، في غضون الـ48 ساعة القادمة، حتى لا يتحول السودان إلى سيناريو قد يؤدي إلى الانقسام.

    وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم. وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن أبي أحمد وصل إلى الخرطوم لإجراء محادثات مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان.

    وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، أمس الخميس، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين، مضيفا أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.

    وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا، الخميس الماضي، إلى الالتزام بسلمية الحراك وعدم الانجرار إلى العنف. ودعت أطراف دولية عدة إلى الحفاظ على السلم والأمن في السودان، محذرة من الانجرار خلف التوترات.

    وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إن كادرها الطبي أكد، في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي "مقتل خمسة أشخاص برصاص مليشيا الجنجويد والمجلس العسكري الإنقلابي، أربعة منهم بمدينة بورتسودان والخامس بالخرطوم من ضحايا مجزرة القيادة العامة، كان في العناية المكثفة".

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    الكلمات الدلالية:
    تجمع المهنيين السودانيين, السودان, ليبيا, احتجاجات السودان, السودان, ليبيا
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