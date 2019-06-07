مركز المصالحة: مقتل 140 إرهابي بمحاولة هجوم على مواقع الجيش السوري أمس واليوم

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الإرهابيين حاولوا يومي 6 و 7 يونيو/حزيران مهاجمة مواقع القوات الحكومية حيث قتل أكثر من 140 مسلحا.

موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء فيكتور كوبشيشين، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "في 6 حزيران/يونيو، ومع حلول الظلام، قام حوالي 500 مسلح من جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا) والتشكيلات المتحالفة معها، بمهاجمة مواقع القوات الحكومية في بلدة الجبين وتل ملح في ريف حماة: شاركت في هجوم المسلحين ست دبابات وأربع مركبات قتالية للمشاة و 20 مركبة دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة وغيرها من المعدات العسكرية.

وكان الجيش السوري، شن صباح اليوم الجمعة، هجوما معاكسا على مواقع مسلحي "جبهة النصرة" في 3 قرى، كان قد أخلاها ليل أمس بريف حماة الشمالي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن عملية الجيش، التي ما زالت مستمرة في هذه الأثناء، تم خلالها القضاء على العشرات من مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"جيش العزة" وحلفائهما.

ونقل عن مصدر عسكري إن الجيش السوري بدأ عملية التقدم البري باتجاه بلدة كفرهود وتل الملح بريف حماة الشمالي، وتمكن من استعادة السيطرة عليها بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما ذكر المصدر أن العمل جار لتطهير المزارع الفاصلة بين تل ملح وقرية الجبين، وبذلك يكون قد حرر جميع المواقع التي أخلاها أمس.

وأشار إلى أن قوات الجيش استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة استعدادا للهجوم المعاكس، مشيرا إلى أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك قام بعملية تمهيد ناري كثيف طالت خطوط إمداد المسلحين في المنطقة وتحديدا على محاور الزكاة والأربعين واللطامنة وكفرزيتا.

وكانت قوات الجيش السوري أخلت ليل أمس بعض مواقعها إثر هجوم عنيف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه على محوري تل الملح والجبين وكفرهود بريف حماة الشمالي.