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21:57 07 يونيو/ حزيران 2019
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    مدينة الدوحة، قطر

    قطر توقع عقودا مع شركات روسية أمنية لتنظيم كأس العالم 2022

    CC0 / Pixabay
    العالم العربي
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    أشاد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر والمنظمة لكأس العالم بكرة القدم لعام 2022، بالتجربة الروسية في تنظيم كأس العالم العام الماضي.

    وقال الذوادي في مقابلة حصرية مع "سبوتنيك" إن روسيا أثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث العالمية وبتنافسية عالية حيث أن مونديال روسيا 2018 كان الأفضل على مر التاريخ من حيث التنظيم ونحن في قطر استفدنا جدا من التجربة الروسية.

    ستاد خليفة الدولي في قطر
    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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    وعلى خلفية مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في بطرسبورغ أوضح الذوادي أن بلاده تعلمت من التجربة الروسية في عدة مجالات أهمها التنظيم والحفاظ على الأمن والأمان بالرغم من الأعداد الهائلة للمشجعين حتى أنه لم تسجل ولا حالة واحدة لخرق القانون وذلك كله دون أن تشعر بوجود رجال الأمن أي وفروا الحماية بمهنية عالية دون التسبب بإزعاج وهذا شيء إيجابي يحسب لروسيا وفريد من نوعه.

    وأضاف أن الشعب الروسي أظهر أنه شعب حضاري ومضياف من خلال أعداد المتطوعين الذين أخذوا على عاتقهم الاهتمام بالضيوف بكل لباقة وتفانٍ في العمل حتى أنهم انتشروا في كل مكان ووفروا للمشجعين الإجابة على كل الأسئلة وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن ووجودهم دائما قرب زائري المونديال.

    حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر
    © Sputnik . Nagham Kabbas
    حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر

    وكشف لـ"سبوتنيك" أن الاتصالات مع روسيا مستمرة ومتواصلة بغرض الاستشارة والاستفادة من هذه التجربة من عدة جوانب وخاصة الأمنية منها إذ وقعت قطر عقودا مع مجموعة من الشركات الأمنية الروسية لمساعدتها في حفظ الأمن خلال مونديال 2020 وكيفية الدخول إلى الملاعب دون التسبب بحوادث أو فوضى.

    وأجاب على سؤال "سبوتنيك" كيف يمكن أن تستوعب قطر صغيرة المساحة كل هذه الأعداد بقوله: "روسيا ستساعدنا في هذا المجال ولن نعتمد على الفنادق فقط وإنما سنقيم يخوت عائمة خاصة داعمة للفنادق من أجل استيعاب 1.5 مليون شخص.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار كأس العالم 2022, أخبار كاس العالم, الحكومة القطرية, قطر
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