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15:58 08 يونيو/ حزيران 2019
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    رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان للتوسط في الأزمة السياسية

    بيان من المجلس العسكري السوداني حول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني بيانا حول زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم.

    متظاهرون سودانيون يهتفون بشعارات عند أحد المتاريس مطالبين المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة إلى المدنيين
    © REUTERS / STRINGER
    الحياة تعود جزئيا في الخرطوم مع انتشار كبير لقوات الدعم السريع
    وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) أعرب المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي أصدره اليوم عن شكره لدولة إثيوبيا على مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد.

    وأكد المجلس العسكري في التعميم الصحفي "انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي".

    وحسب "رويترز" قال مصدران في المعارضة السودانية إن اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان — شمال اعتقلا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بعد فترة وجيزة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي كان يزور البلاد في محاولة للتوسط لحل أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي.

    وحث أبي أحمد أمس الجمعة الحكام العسكريين والمعارضة المدنية في السودان على التحلي "بالشجاعة" في محاولة الاتفاق على خطوات الانتقال للديمقراطية بعد سقوط أكبر عدد من القتلى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان.

    وتأتي الزيارة بعد أيام من اقتحام قوات الأمن السودانية مخيم اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم حيث يطالب المتظاهرون بحكم مدني. وقتل عشرات الأشخاص هناك منذ يوم الاثنين.

    وقال مصدران في المعارضة كانا في الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة مع أبي أحمد إن اعتقال إسماعيل جلاب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان — شمال والمتحدث باسم الحركة مبارك أردول تم بعد ساعات قليلة من الاجتماع.

    وعرض أبي أحمد التوسط في حل الأزمة بعد أن أصيبت المحادثات التي يجريها إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض مع المجلس العسكري الانتقالي بالجمود ثم انهارت بالكامل بعد اقتحام الاعتصام.

    وعلى الرغم من عدم إعلان تحقيق أي انفراجة مع نهاية زيارة أبي أحمد التي استغرقت يوما واحدا فقد صرح مساعد لرئيس الوزراء الإثيوبي بأن المحادثات سارت بشكل جيد مشيرا إلى أن أبي أحمد سيعود للسودان قريبا.

    ميدانيا عادت حركة السير بصورة جزئية في شوارع ولاية الخرطوم، اليوم السبت، مع انتشار كبير لقوات الدعم السريع خاصة على الجسور والمواقع الحيوية.

    وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، "هناك انتشار كبير لقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم، مع تمركز بعضها على الجسور وبعض المواقع الحيوية"، موضحين "هناك انتشار لعناصر الجيش والشرطة في مدن أم درمان والخرطوم بحري".

    وأضاف شهود عيان "حركة السير عادت بصورة طبيعية جزئيا، عقب إزالة أجزاء واسعة من المتاريس في الشوارع الرئيسية بولاية الخرطوم بواسطة القوات النظامية".

    واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من الاثنين الماضي، وجرى فضه بالقوة.

    وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد القتلى منذ الاقتحام إلى 113 شخصا.

    كانت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في السودان وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, المجلس العسكري السوداني, رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد, السودان
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