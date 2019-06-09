لجنة أطباء السودان المركزية تعلن وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم الأحد وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر فض القوات السودانية اعتصام القيادة العامة إلى 115 شخصا.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الحساب الرسمي للجنة الأطباء على موقع تويتر "ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل بمدينة بحري، متأثراً بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر".

لجنة أطباء السودان المركزية



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ارتقاء شهيد

ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل بمدينة بحري، متأثراً بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر.

ومازال إطلاق النار مستمراً من قبل القوات القمعية.



إنا لله وإنا إليه راجعون



إعلام اللجنة

٩ يونيو ٢٠١٩#مجزره_القياده_العامه pic.twitter.com/YtbDT9lZR6 — لجنة أطباء السودان المركزية — CCSD (@Sd_Doctors) June 9, 2019

وعاشت الخرطوم يوما داميا، الاثنين الماضي، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج.

وطالبت القوى في بيان على صفحتها بـ"فيسبوك" بتشكيل لجنة تحقيق دولية مشكلة من الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام.