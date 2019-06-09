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13:25 09 يونيو/ حزيران 2019
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    الشرطة الكويتية

    الكويت تكشف هوية موظف المطار خاطف الخادمة الفلبينية

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    العالم العربي
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    تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من الكشف عن هوية موظف المطار الذي أقدم مؤخرا على خطف عاملة فلبينية، فور وصولها إلى الكويت ثم الاعتداء عليها.

    وقال مصدر أمني كويتي، إنه تم  التوصل إلى هوية موظف المطار، عقب اللجوء إلى كاميرات المراقبة المثبتة في المطار وتبين أنه عسكري وقد توارى عن الأنظار منذ تلك اللحظة، مؤكدا أن "الأجهزة المختصة باشرت مهامها منذ لحظة تسجيل القضية من قبل الخادمة وكفيلها بحق الموظف الجاني، حيث لجأ رجال المباحث إلى ما وثقته كاميرات المراقبة المثبتة في المطار، خصوصا أثناء وصول الطائرة التي حضرت على متنها المجني عليها"، وذلك حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
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    وأوضح المصدر، أنه "تم التوصل إلى الجاني، وتبين أنه عسكري أنهى إجراءات البصمات للمعتدى عليها، وظهر في المقاطع التي التقطتها الكاميرات أنه خرج معها، وتم استدعاء الفلبينية وعرض صورته عليها، فتعرفت عليه من الوهلة الأولى".

    وأضاف أن "العسكري قد توارى عن الأنظار بعد فعلته ولم يأت إلى مقر عمله إلا أن مسألة القبض عليه مجرد وقت، لتطبيق القانون عليه".

    وكانت الخادمة الفلبينية قد "أخبرت كفيلها بما تعرضت له لدى وصولها، حيث قام بدوره بتقديم شكوى إلى أحد المخافر بما أخبرته به من الخطف والمواقعة بالإكراه من قبل موظف يعمل داخل المطار تحايل عليها وأخرجها من المطار، وأجبرها على صعود سيارته، وتوجه بها إلى مكان لا تعرفه، خال من المارة، حيث أوقف سيارته وهتك عرضها بالإكراه، وبعد الانتهاء من فعلته أرجعها إلى المطار".

    وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من الكشف عن وفاة خادمة فلبينية في عقدها الرابع، وعودة حالة من التوتر بين البلدين رغم تأكيد مصدر أمني كويتي أن وفاتها طبيعية، ولا توجد فيها شبهة جنائية، أو أي دليل ملموس يشير إلى تعرضها للضرب بعد معاينة الجثة.

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