الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

وبلغت درجة الحرارة 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي البلاد، وفق ما نقلت صحيفة "قبس" عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك السعودي د. خالد الزعاق.
وقالت مصادر مطلعة "من المتوقع تخطي الحمل الكهربائي اليوم الأحد حاجز الـ13800 ميغاواط، بسبب عودة الدوامات وارتفاع درجة الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
وذكرت المصادر أن الحمل التشغيلي الأقصى، الذي يمكن أن تغطيه وزارة الكهرباء حاليا هو 13830، إضافة إلى فائض لديها يقدر بـ500 ميغاواط، تمكن الاستعانة به حال تخطت الأحمال حاجز الـ13800 ميغاواط.
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