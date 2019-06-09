عبد الله بن زايد: حادث الفجيرة اعتداء على الإمارات وسلامة الملاحة

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، مساء اليوم الأحد، إن حادث الفجيرة اعتداء على الإمارات والدول الأخرى وسلامة الملاحة.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي في مؤتمر صحفي من أبو ظبي، مع نظيره الألماني، هايكو ماس، أن الاعتداء على ناقلات النفط يشكل مصدر قلق وتوتر. وذلك بحسب "العربية نت".

وأعرب عبد الله بن زايد عن ترحيب الإمارات بانضمام دول للتحقيق في اعتداء ناقلات النفط.

وقال وزير الخارجية الإماراتي:

بحثنا ملفات إيران والسودان واليمن وسوريا وسائر القضايا الإقليمية.

ومن جهته، شدد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على أهمية استقرار منطقة الخليج العربي، داعيا إلى عدم تفويت فرصة اتفاقية ستوكهولم في اليمن.

وتمسك وزير الخارجية الألماني بضرورة التوصل إلى حل سياسي في السودان.

وقال ماس:

سأبلغ إيران غدا برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية.

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ أيار الماضي، وأكدت أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.

#Breaking #MiddleEast #Iran ~ Alert —First photos: Oil tanker attack in Gulf of Oman probe reveals new photos, blames likely "state actor" ~ U.S. blames Iran https://t.co/K0NilFM6cI pic.twitter.com/WSQNnBh7j3 — Pamela Falk (@PamelaFalk) June 7, 2019

ويشار إلى أن السعودية والإمارات والنرويج قد أصدروا بيانا مشتركا، قالوا فيه إن الأضرار التي تعرضت لها ناقلات النفط، كانت نتيجة ألغام ثبتت على السفن،

وبحسب تحقيقات أجرتها الدول الثلاث، فإن الهجمات تمت من خلال زوارق سريعة وغواصين مدربين بشكل جيد.