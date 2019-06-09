في خريطة إيرانية... أزمة خليجية بعد تسمية الكويت "عبادان الجنوبية"

نشر موقع إيراني خريطة أرشيفية تضم الكويت إلى إيران، وأطلق عليها اسم "عبادان الجنوبية".

واستنكر الباحث الكويتي، مشعل النامي، في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، مطالبا بموقف حازِم للرد على تلك الادعاءات، وذلك بحسب "مصراوي".

وقال النامي:

ادعاء إيران بأن الكويت هي (عبادان الجنوبية) يستلزم موقف حازم من وزارة الخارجية الكويتية ومن كل مواطن كويتي شريف.

إدعاء #إيران بأن #الكويت هي “عبادان الجنوبية” يستلزم موقف حازم من وزارة الخارجية الكويتية ومن كل مواطن كويتي شريف

..إيران التي تحتل الأحواز والساحل العربي والجزر الإماراتية الثلاث وأجزاء من أذربيجان وكردستان وبلوشسان طبيعي أن تطمع بالكويت https://t.co/Iaz6FyBMLk pic.twitter.com/DaLUomYR1L — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) June 8, 2019

وأكّد في تغريدة على حسابه عبر تويتر، اليوم الأحد، أن "إيران التي تحتل الأحواز والساحل العربي والجزر الإماراتية الثلاث، وأجزاء من أذربيجان وكردستان وبلوشسان طبيعي أن تطمع بالكويت".

وفي السياق نفسه، انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في مارس/ آذار الماضي، الاحتلال الإيراني لجزر بلاده "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وقال:

هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر مُتنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني. في المقابل، الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي.

واحتلت إيران الجزر الثلاثة، عام 1971 وتطالب الإمارات باستعادتها، نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي.